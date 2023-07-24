Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 14-летняя девочка подверглась насилию со стороны взрослого мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, заявление об изнасиловании несовершеннолетний было подано в управление полиции Петропавловска еще в мае.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. 36-летний житель областного центра в настоящее время находится под стражей.

«По данному факту проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе.

Иная информация по делу в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки арестован ее отчим.