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    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в СКО

    24 Июля 2023, 17:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 14-летняя девочка подверглась насилию со стороны взрослого мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, заявление об изнасиловании несовершеннолетний было подано в управление полиции Петропавловска еще в мае.

    Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. 36-летний житель областного центра в настоящее время находится под стражей.

    «По данному факту проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе.

    Иная информация по делу в интересах следствия не разглашается.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки арестован ее отчим.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК Регионы Казахстана Криминал Петропавловск
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