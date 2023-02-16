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    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в СКО

    16 Февраля 2023, 14:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полиция Северо-Казахстанской области расследует факт изнасилования 14-летней девочки в районе имени Магжана Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы полицейского ведомства, сообщение о произошедшем в одном из частных домов города Булаево поступило 15-го февраля. Подозреваемого, 23-летнего жителя этого же райцентра, задержали и водворили в изолятор временного содержания.

    «Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Изнасилование». Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение», - проинформировали в пресс-службе.

    В этом же населенном пункте полицейские проводят проверку по обращениям в социальных сетях по факту угроз ножом школьникам от ученика 4-го класса. В пресс-службе отметили, что в отдел полиции района Магжана Жумабаева подобных заявлений не поступало.

    В понедельник, 13-го февраля, в школе №4 города Петропавловска девятиклассник пронес в рюкзаке нож и топор, с которым затем напал на учащихся.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Общество
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