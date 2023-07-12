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    Подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины задержали в области Жетысу

    12 Июля 2023, 15:22

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 42-летней женщины задержали в Жаркенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводятся все необходимые следственные действия, предусмотренные законом, по их результатам будет дана правовая оценка действиям подозреваемого, по делу вынесено окончательное процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация не может быть обнародована в интересах следствия», - сообщили в пресс-службе ДП области Жетысу.

    Ранее в СМИ сообщалось, что 4 июля в Жаркенте мужчина изнасиловал и убил 42-летнюю женщину. В целях скрыть следы преступления подозреваемый попытался сжечь тело.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    МВД РК Жетысуская область
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