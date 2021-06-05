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    Подозреваемая в торговле людьми экстрадирована из Бахрейна

    5 Июня 2021, 10:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Королевства Бахрейн экстрадирована Зарифа Османова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Она подозревается в руководстве транснациональной организованной группой, осуществлявшей отправку девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.

    После совершения преступлений З.Османова скрылась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск.

    В настоящее время она водворена в следственный изолятор г.Нур-Султан.

    Напомним, в феврале 2020 года Посольство РК в Королевстве Саудовская Аравия при содействии полиции Бахрейна помогло освободить 21 гражданку Казахстана от сексуального рабства.

    Ранее сообщалось о том, что Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело в отношении организаторов и участников транснациональной организованной группы из числа граждан Казахстана, России и Бахрейна, которые с 2016 по 2020 годы на территории нашей страны занимались вербовкой и отправкой девушек для занятия проституцией в Королевство Бахрейн. Установлено 39 потерпевших, являющихся жителями Шымкента и Туркестанской области. Всего были признаны подозреваемыми 19 лиц, из которых арестовано 15, объявлены в международный розыск трое.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура
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