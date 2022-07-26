Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Подорожают ли в Казахстане товары бытовой химии и гигиены

    26 Июля 2022, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средства гигиены и бытовая химия в основном импортируются в Казахстан. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК-министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экспертные исследования могут быть различного характера. В целом мы видим, что в сегодняшних условиях меняется логистика. Это касается не только продовольственных товаров. Но сегодня по средствам гигиены мы не видим каких-либо проблем», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава Минторговли добавил, что по таким видам товаров дестрибьютерам обычно легче реагировать.

    «Если в случае с сахаром нужно было искать баланс между отечественным товаропроизводителем, трейдерами и так далее, то средства гигиены в основном импортируются и импортные каналы уже раньше пересмотрели, изменилась география поставок. Здесь мы не ожидаем каких-либо изменений, которые привели бы к дефициту товаров», - пояснил Бахыт Султанов.

    Ранее сообщалось, что стабилизацию цен на сахар прогнозируют к осени в Казахстане.

    «По прогнозам Российской Федерации, экспорт сахара будет открыт с сентября. Прогнозируется, что урожай свеклы будет на уровне. Поэтому в июле-августе цены на сахар будут высокими. Думаю, что после этого постепенно снизятся цены, ситуация на рынке стабилизируется», – сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Цены и тарифы Общество Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде