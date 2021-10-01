Подорожают ли продукты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли дорожать продуты на социально значимые продовольственные товары в Алматы, ответил заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Дамир Тазабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день нами ведутся комплексные меры по сдерживанию цен. Как ранее говорилось, есть два механицизма: первое - это стимулирование предпринимателей, чтобы они взяли на себя обязательства по сдерживанию, и второе - административный ресурс. Цены будут сдерживаться постоянно. Это основной наш приоритет. Мы за то, чтобы цены снижались. К этому мы прилагаем максимальное усилие. Кроме того, сейчас рассматривается возможность выделение дополнительных средств, чтобы увеличить охват и количество субъектов предпринимательства, которые берут на себя обязательства», - сказал он в ходе брифинга РСК.

Он также ответил на вопрос, будет ли повышения цен в ближайшее время.

«У нас на социально значимые продовольственные товары есть ряд контрактов, которые мы заключили. Две торговые сети и ряд крупных производителей вязли на себя обязательства, что они не будут повышать цены на продукцию», - добавил спикер.

По его словам, с начала года индекс цен на социально значимые продукты питания составил 109,6%.

«Соответственно можно утверждать, что согласно данной статистики цены поднялись на 9,6% с начала года. Данный индекс по стране у нас ниже странового порога, и мы находимся на 15 месте из 17 регионов… Акиматом города прилагается максимум усилии для сдерживания цен, но, так как мы живем в рыночной экономике, здесь все зависит от макро- и микроэкономических факторов», - добавил Тазабек.

Ранее Дамир Тазабек отметил , что акимат города сотрудничает с торговыми сетями, с крупными объединениями товаропроизводителей. Организованы прямые поставки на рынки и торговые сети Алматы. Также он рассказал, как контролируются цены на яйца и сахар в городе.