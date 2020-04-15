Подорожание телефонной связи в селах недопустимо - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На субсидирование телефонной связи, Интернета и доставки почты в сельских местностях выделено 8,5 млрд тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты спросили, почему законопроектом по вопросам улучшения бизнес-климата предлагается исключить субсидирование универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах.

«Это, как известно, домашние стационарные телефоны. Эта норма коснется большинства абонентов на селе и может привести к тому, что сельчане лишатся единственного источника связи. Депутаты предлагают сохранить норму об универсальных услугах связи в сельских населенных пунктах», - сказала депутат Мажилиса Айзада Курманова.

Вместе с тем, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал, что проблема обеспечения малонаселенных сел мобильным интернетом остается все еще актуальной.

«Не только в селах и городах плохая связь Интернета, во многих селах есть качественная телефонная связь. В настоящее время в месяц население платит 670 тенге (…). Предлагаемая Правительством норма об исключении субсидирования универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах коснется, если ее принять, порядка 630 тысяч абонентов. Это 98% абонентов на селе. Понятно, что тогда монополист вынужден будет повышать тариф. Это, конечно, приведет к росту стоимости услуг для потребителей. То есть, если сейчас жители платят 670 тенге фиксированную сумму в течение месяца, то эта сумма возрастет в 2-3 раза минимум. Это может лишить сельчан единственного источника связи, поскольку у них попросту нет альтернативных средств коммуникаций. Надо понимать, сельская телефония всегда убыточная», - обратился Нурлан Нигматулин к министру финансов.

В свою очередь Алихан Смаилов отметил, что норма о субсидировании универсальных услуг связи в сельских местностях не отменяется.

«Рост тарифов на сельскую фиксированную телефонную связь абсолютно недопустим. Особенно учитывая те явления, которые происходят. Мы не планировали отменять субсидирование, тем более повышать тарифы на сельскую связь. У нас в республиканском бюджете на трехлетний период предусмотрено 8,5 млрд тенге на субсидирование телефонной связи на селе, Интернета и доставки почты на селе. Поэтому схема субсидирования не отменяется, она остается прежней. Единственное, в ходе согласования законопроекта отдельные госорганы внесли предложения по развитию конкуренции на рынке связи в сельской местности. Эта норма действительно «закралась» в законопроект. Но мы чувствуем, что это - спорная норма и предлагаем ее исключить из законопроекта», - ответил Алихан Смаилов.