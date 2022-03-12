Подорожание сахара до 510 тенге за килограмм в столице: в акимате дали пояснения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана прокомментировало, почему на рынках и магазинах сахар продают по разным ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что на странице МИА «Казинформ» в социальных сетях от столичных пользователей поступили данные о резком подорожании сахара до 510 тенге. В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства дали пояснения по этому поводу.

В информации говорится, что акимат города Нур-Султана принимает меры по регулированию цен на 19 видов социально значимых продовольственных товаров в соответствии с Законом РК от 12 апреля 2004 года № 544 «О регулировании торговой деятельности».

«Для стабилизации цен на сахар предоставляются займы в рамках оборотного механизма. Например, в сетях «Магнум» цена сахара до мая составит 319 тг/кг, а в магазинах «Астыкжан», «Вкусмарт», «Аян», рынок «Шапагат», «Анвар», «Фермаг» до октября будет стоить 320 тг/кг», - сообщили в управлении.

В управлении добавили, что в точках предпринимателей, которые берут займы по оборотному механизму и стабилизируют цены, цена на сахар не поднимается.

«В заключенном договоре указаны эти цены, поэтому на цены товаров, цены на которые удерживает стабилизационный фонд, внешние факторы не влияют», - отметило ведомство.

Чтобы узнать, на какие товары, по какой цене, в каких точках сдерживает цены стабилизационный фонд, можно перейти по ссылке и ознакомиться со списком.

«Если у вас имеется информация касательно роста цен просим обратиться с указанием торгового объекта с адресом, марки товара и цены с письменным обращением в акимат города Нур-Султана, так же по контактным тел.: 55-68-99, 55-69-78. На основании вашего обращения будет проведена поверка. Либо можете обратиться в территориальное подразделение Агентства по защите и развитию конкуренции», - говорят в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.

Тем не менее, на основании обращения жителей стало известно, что владельцу одной из торговых точек на столичном рынке «Асем» назначили штраф.

Об этом корреспонденту «Казинформ» рассказал директор рынка Нурлан Нурмагамбетов.

«Мы провели работу с владельцами торговых точек по жалобам. Владелец одной точки взял у поставщика сахар по 420 тенге и продавал по 500 тенге. Мы предприняли меры в отношении него. Наложили штраф. Согласно внутренним правилам рынка стоимость штрафа составляет три тысячи тенге», - сказал директор рынка.

«Сам нахожусь на рынке. Сахар не продается, потому что сахар отсутствует. Сегодня осмотрел торговые точки и по другим товарам. По 19 видам социально значимых товаров превышение цен на более 15% не встречалось. Расторгаем контракты с теми, кто нарушил требование более трех раз. Поэтому мы готовы проверить любые жалобы», - отметил Нурлан Нурмагамбетов.