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    Подорожает ли в Казахстане хлеб

    4 Марта 2021, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подорожает ли в Казахстане хлеб, в связи с увеличением цены на ГСМ. На этот вопрос ответил директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос удорожания ГСМ у нас так остро не стоит, потому что государством принимаются меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей - это выделение удешевленных горюче-смазочных материалов ежегодно. До 900 тыс тонн почти в год у нас выделяется, цена на 15-20% ниже, чем на АЗС. Поэтому мы считаем, что удорожание не повлияет на конечную продукцию», - сказал Азат Султанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Представитель Минсельхоза заверил, что ситуация находится под контролем.

    «Вопрос находится под контролем, удешевленное ГСМ, согласно графику, уже пошло в регионы, это в основном южные регионы, где начата подготовка к проведению весенне-полевых работ», - добавил Азат Султанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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