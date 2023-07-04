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    Подорожает ли рис в Казахстане – ответ министра сельского хозяйства

    4 Июля 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сколько может подорожать рис в Казахстане? На этот вопрос ответил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После заседания Правительства журналисты задали главе МСХ вопрос: «На сколько вырастет цена на рис?»

    «Вы сами слышали, что посевы у нас не сокращаются. Объемы урожая по рису - также не прогнозируется сокращение. В этой связи вы знаете, что по рису мы полностью сами себя обеспечиваем, еще и экспортируем часть нашей продукции за рубеж. Поэтому большого всплеска цен в ситуации, когда риса будет недостаточно для наших потребителей, мы не прогнозируем. Все стандартно. Вовремя посеяли и ожидаем неплохой урожай», - сказал Ербол Карашукеев.

    Журналисты также спросили: «За два года рис подорожал в Казахстане на 25 процентов, на сколько он может подорожать в этом году?»

    «А вам никто не ответит. Мы считаем, если будет объем тот же, то больших, наверное, факторов роста прям в два-три раза нет. Мы точно также ежегодно сколько собираем, столько соберем. Больше потреблять мы не стали. На экспорт там сильно не вывозится. В этой связи, наверно, в рамках общей инфляции по стране может чуть-чуть вверх пойти», - пояснил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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