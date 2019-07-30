Подорожает ли мобильная связь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется ли повышение тарифов на мобильную связь после приобретения АО «Казахтелекомом» 49% доли шведского мобильного оператора Тele2 AB, рассказал главный финансовый директор компании «Казахтелеком» Асхат Узбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тele2заходил на этот рынок третьим игроком, соответственно на этом рынке ужеприсутствовали такие сильные игроки как Kcell и Beeline. Мы видели, как онисебя вели. Я могу сказать, что есть очень четкое требование регулятора посохранению торговых марок. Марка Тele2, как таковая, останется в ближайшие годы.У компании нет планов по кардинальному изменению стратегии, то есть, я думаю,что останется та же ценовая группа. Есть требование не повышать тарифы, ядумаю, что все должно остаться в рамкахожиданий наших пользователей», - сказал Асхат Узбеков, отвечая на вопросыжурналистов на брифинге.

Отметим,что в конце мая этого года «Казахстелеком» и Тele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведскогомобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V.