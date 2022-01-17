Поднять зарплаты работникам ЦОНов поручил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поручил повысить заработные платы работникам ЦОНов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Проработать этот вопрос планируется уже в марте текущего года.

«В эти выходные обсудил ситуацию с руководящим составом Правительства для граждан. Поручил Адилю Галымжановичу (Адиль Кожихов - председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» - прим.ред.) выработать план по повышению зарплат и в целом пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений», - написал министр в своем Instagram.

Он отметил, что на сотрудников ЦОНов ложится огромная нагрузка. Есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении 5 лет работают без каких-либо изменений по зарплате.

«Важно проработать этот вопрос, чтобы сотрудники и их семьи уже в марте смогли почувствовать эти изменения», - добавил Б.Мусин.