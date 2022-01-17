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Поднять зарплаты работникам ЦОНов поручил Багдат Мусин

17 Января 2022 21:03
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Поднять зарплаты работникам ЦОНов поручил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поручил повысить заработные платы работникам ЦОНов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Проработать этот вопрос планируется уже в марте текущего года.

«В эти выходные обсудил ситуацию с руководящим составом Правительства для граждан. Поручил Адилю Галымжановичу (Адиль Кожихов - председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» - прим.ред.) выработать план по повышению зарплат и в целом пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений», - написал министр в своем Instagram.

Он отметил, что на сотрудников ЦОНов ложится огромная нагрузка. Есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении 5 лет работают без каких-либо изменений по зарплате.

«Важно проработать этот вопрос, чтобы сотрудники и их семьи уже в марте смогли почувствовать эти изменения», - добавил Б.Мусин.


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#Правительство РК   #Экономика   #ЦОН   #Правительство для граждан  
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Автор:

Анеля Касымова

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