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    Поднимутся ли тарифы на связь с появлением сети 5G в Казахстане

    30 Мая 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Казахтелеком» обещает к концу 2027 года охватить сетью мобильной связи пятого поколения все казахстанские города. В связи с этим операторами будут предложены новые варианты тарифов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тарифы как таковые напрямую не будут подниматься, просто будут предложены новые варианты использования сети с большим объемом трафика, другими показателями скорости. У пользователей будет возможность переходить на эти тарифы, если не удовлетворяет существующие показатели по скоростям либо по объему трафика. Это нормальная практика. Во всем мире так делается», - сообщил главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов во время выхода к прессе после заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына».

    По его словам, «Казахтелеком» обязуется в течение 5 лет построить сеть 5G во всех областных городах. В этом году каждый из операторов компании должен построить по 390 базовых станций, в общей сложности их количество достигнет примерно 800. Каждый год планируется вводить по 780 базовых станций связи.

    «Соответственно, за пятилетний период около 7 тысяч базовых станций будут поддерживать технологию 5G. Я надеюсь, что к 2027 году все города будут охвачены сетью мобильной связи пятого поколения», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что станции 5G начнут появляться в Казахстане с 2023 года. В этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Связь, ТВ, IT Цены и тарифы
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