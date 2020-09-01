Поднимаются темы, которые волновали студентов – волонтеры о Послании Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Волонтеры Алматы выступили в поддержку инициатив Президента о повышении доступности и качества образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель Алматинского городского молодежного крыла Jas Otan Мади Ахметов выступил в поддержку инициатив, озвученных в Послании Президента народу Казахстана.

«Сегодня озвучено Послание Президента. Основной акцент был сделан на доступном и качественном образовании, а также культурном, спортивном обучении подрастающего поколения. Мы знаем, что Алматы - это мегаполис молодежи. У нас очень много спортивных секций и специальных кружков. Я думаю, что в рамках этих проектов как молодежное крыло партии «Nur Otan» будем дополнительно совместно усиливать работу для социализации всех слоев нашей молодежи», - прокомментировал Мади Ахметов.

Председатель алматинского филиала ОФ «Лига волонтеров Казахстана» Багдат Анарбаева также поделилась мнением об инициативах, озвученных в Послании Президента народу Казахстана.

«Сегодня в Послании Президента были затронуты многие важные темы. Я думаю, это является показателем того, что Президент слышит народ, потому что поднимаются именно те темы, которые волновали, в частности, нуждающихся людей и нас, студентов. Стоит отметить, что для меня особо приятной была тема о законопроекте для животных. Так как мы, волонтеры, работаем в этой сфере очень давно, и для нас помощь животным является обыденным явлением, но то, что тема поднимается на республиканском уровне – для нас это большая радость», — сказала Багдат Анарбаева.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.



