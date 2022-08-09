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    • Поднимаемые населением вопросы будут учитывать при формировании бюджетов

    9 Августа 2022 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил руководителям центральных и местных исполнительных органов повысить результативность проводимых встреч с акцентом на оперативное решение проблемных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Практиковать регулярное проведение встреч с целевыми группами с исчерпывающим решением поднятых вопросов. Министерствам нацэкономики и информации провести систематизацию всех поднимаемых населением вопросов и утвердить соответствующий план мероприятий по решению данных проблем», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Кроме того, акимам регионов было поручено ускорить подготовку соответствующей документации по проектам, подлежащим финансированию за счет республиканского бюджета и внести бюджетные заявки в центральные госорганы.

    «Обращаю внимание, что при формировании или уточнении проектов республиканского и местных бюджетов необходимо учитывать вопросы, поднимаемые населением на встречах», - добавил Премьер-Министр РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Общество #Алихан Смаилов
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