Подменные номера заблокируют для борьбы с мошенниками в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Биометрическую идентификацию для регистрации мобильных номеров внедрят в Казахстане для борьбы с мошенниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в сети Facebook Багдата Мусина.

Министр сообщил, что предлагается ввести биометрическую идентификацию для регистрации мобильных номеров, а также рассматривается введение системы идентификации банковских сотрудников во время беседы с клиентом.

«Случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году - уже 21 тыс. Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых звонят мошенники, будут заблокированы.

Кроме того, МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров. Мы хотим избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на другие лица», - пояснил министр.

Он также сообщил, что будет налажена тесная работа с банками в части информационной пропаганды против интернет-мошенничества, так как такие случаи зачастую связаны именно с банковскими операциями.

«Как вариант можно ввести систему идентификации банковских сотрудников во время беседы посредством, например, SMS-сообщений. Во время встречи члены Общественного совета внесли свои варианты решения этого вопроса. Например, предлагается создать платформу, где будет содержаться вся информация по борьбе с мошенниками и прочее.

Хочу отметить, что предлагаемые нами инициативы не искоренят проблему, это лишь небольшая часть решения ситуации. Поэтому помимо технологической, нужно решать вопросы повышения финансовой и юридической грамотности населения через специальные совместные с рынком проекты. Так или иначе эти вопросы будут дорабатываться, есть много идей и предложений, которые нужно будет реализовать», - резюмировал Багдат Мусин.



