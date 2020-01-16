Подложные и скрытые госномера на авто: 44 нарушителя выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Одним из них оказался 27-летний житель областного центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году павлодарские полицейские выявили 44 водителя за управление автомашинами с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками или оборудованными с применением устройств и материалов, позволяющих видоизменить или скрыть номера», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

А с начала 2020 года зарегистрировано три подобных факта.

«В городе Павлодар ночью 14 января по улице Кривенко, 85 при патрулировании сотрудники полиции задержали автомашину марки Toyota Highlander под управлением 27-летнего павлодарца. На данном авто на государственных регистрационных номерных знаках установлены элементы, позволяющие скрывать их буквенные и цифровые обозначения», - привели пример стражи порядка.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть» КРКоАП.

Материал для рассмотрения направлен в административный суд. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (53 020 тенге) или лишение водительских прав сроком на один год.

«Стражи правопорядка изъяли государственные номерные знаки. Автомашина помещена на специальную штрафную стоянку», - заключили в пресс-службе.

Фото и видео департамента полиции Павлодарской области