Подлинные герои 2022 года - версия МИА «Казинформ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги года, корреспондент МИА «Казинформ» вспоминает вдохновляющие истории настоящих героев, чьи подвиги всегда будут у всех на устах.

Этот год был насыщенным на различные события. В сентябре Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана и анонсировал Президентские выборы. 20 ноября казахстанцы выбрали своего Президента – на этот пост вновь избрали Касым-Жомарта Токаева. На инаугурации Глава государства перечислил настоящих героев Казахстана.

Фото: akorda.kz

Как отметил Президент, каждый день герои встают к заводскому станку, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, надевают защитный крстюм спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику.

«Подлинные герои просыпаются рано утром в селах, чтобы на наших столах было достаточно еды, и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей. Наши герои – это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей. Наши герои – это волонтеры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы. Все они являются гордостью и надеждой нашего народа. Именно на людей труда опирается наша страна», - добавил Президент.

Фото: t.me/bort_01

Действительно спасатели и пожарные во все времена доказывали преданность своей службе. Пожары в Костанайской области еще раз продемонстрировали их готовность окунуться в полыхающий огонь, чтобы спасать человеческие жизни. Спасатели и пожарные зарабатывают не так много, хотя заслуживают лучших наград и почестей. Касым-Жомарт Токаев наградил отличившихся при тушении пожара в Костанайской области спасателей, военных, полицейских, волонтеров. Напомним, что в результате сильного пожара существовала угроза населенным пунктам. К сожалению, 91 дому нанесен ущерб. Один человек погиб и 12 пострадали. По поручению Главы государства были выделены деньги на восстановление жилого фонда.

Фото акимата Костанайской области

В кратчайшие сроки в области были построены дома для погорельцев. Президент отметил их труд и наградил орденами и почетными грамотами тех, кто справился с этой задачей, начиная от простого рабочего до директора предприятия.

Фото акимата Костанайской области

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Безжалостный огонь в этом году унес не одну жизнь. Трагедией для семьи Забикулиных обернулся пожар в одной из многоэтажек Астаны. 16 ноября Аскар Забикулин, так же, как в обычные дни, вышел на работу. Поступило сообщение о пожаре в 15-этажном доме. Пожарные первым делом приступили к спасению людей. Рискуя собственной жизнью, огнеборцы спасли пять человек (из них один ребенок) и эвакуировали десять человек.

Фото ДЧС

Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и находился в крайне тяжелом состоянии. Его подключали к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный. Однако врачам не удалось спасти Аскара Забикулина. Вместе с супругой Аскар воспитывал двоих детей. Его жена все еще не может смириться с потерей любимого человека. В Сети она часто публикует совместные фотографии, делится воспоминаниями о любимом. Президент также выразил соболезнования семье пожарного.

В телеграмме Главы государства отмечается, что своим поступком Аскар продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и беспримерное мужество. Его имя и светлый образ действительно навсегда останутся в сердцах казахстанцев.

Фото: gov.kz

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Стоит отдельно упомянуть подвиги простых казахстанцев, о которых писали не только казахстанские, но и зарубежные СМИ. Обычное утро для Сабита Шонтакбаева превратилось в операцию по спасению человека. Не прошло и 15 дней, как он приехал в столицу из Кызылорды, а его уже знает вся страна как настоящего героя. В этот день ничего не предвещало беды. Но, по пути на работу Сабит Шонтакбаев увидел плачущего ребенка, попавшего в беду, и не раздумывая, рискуя собственной жизнью, спас девочку.

Кадр из видео

За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина был представлен к награде, ему вручили ключи от квартиры в Астане, отметили нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Он стал настоящим героем в глазах многих казахстанцев, однако считает себя считает просто сыном, супругом, отцом четверых детей, которых также старается воспитать добрыми, воспитанными, порядочными людьми, которые всегда окажут помощь незнакомцу, и с уважением будут относиться к старшим.

Фото:astana.gov

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Настоящий пример мужества и храбрости показал своим сверстникам 17-летний паренек Есдаулет Даутбеков. До прибытия спасательных подразделений он спас ребенка, который вытолкал москитную сетку и был близок к падению из шестого этажа. При этом Есдаулет, рискуя собственной жизнью, перелез через соседское окно в квартиру ребенка и предотвратил его возможное падение. Видео героического поступка было опубликовано в социальных сетях и имело широкий общественный резонанс.

Кадр из видео

Министр по ЧС, вручая цветы маме героя, поблагодарил за воспитание сына, и отметил, что такие поступки придают большой стимул для подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба МЧС

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Массовые беспорядки в январе тоже выявили настоящих героев страны. В первую очередь, героями следует назвать тех, кто «отвоевал» свой дом у бандитов. Эта обнадеживающая история, которая произошла с жильцами одного из многоэтажных домов в Алматы, демонстрирует, что сила – в единстве, и никто не имеет права нарушать покой дома, где живут мирные граждане. Эта история связана с многоэтажным домом, где располагаются несколько ресторанов, которых при беспорядках разгромили мародеры. Однако разгромом одного ресторана история не завершилась. Бандиты начали поджигать газовое оборудование, были не против взорвать многоэтажный дом в центре города. Тогда в здании оставалось немного мужчин: кто-то находился на работе, кто-то уехал проведать близких в январские каникулы. Всю ношу на себя взяли женщины, бабушки и дедушки и местный дворник Арлан-ага. Он надел противогаз, сам оказавшись в огне, начал тушить. Дворник участвовал в каждом процессе, много раз рисковал собой, невзирая на опасность. Жильцы называют его «наш Терминатор, наш герой». Благодаря сплоченности, отваге жильцов и смелости местного дворника многоэтажный дом в центре южной столицы был спасен от рук мародеров.

Фото из личного архива

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Имя Бибигуль Дандыгараевой, в дни январских событий трудившейся в Центральном государственном музее заместителем директора, и взявшей в ту ночь на себя функцию переговорщика с погромщиками, известно всей стране. Со своими коллегами она спасла раненых во время беспорядков полицейских и курсантов от разыскивавших тех бандитов.

Фото из личного архива

«Многие из тех, кто зашел в музей, были молодыми людьми. Я выбежала, когда они ворвались в здание, кричала во весь голос и просила ничего не трогать. Им сказала, что «все это - драгоценное наследие, оставленное нашими предками. Пожалуйста, не ломайте их, если мы их сожжем, в нашей истории ничего не останется». Некоторые из них услышав мои слова, кажется, остановили других. Я с ними разговаривала целых 5 часов, меня огорчило то, что молодые люди не знают, какое богатое историческое наследие находится в музее и почему оно сохраняется», - поделилась тогда Бибигуль Дандыгараева.

Фото из личного архива

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Люди, совершающие героические поступки, спасая жизни других людей, часто сами не думают, что в этот момент они рискуют своей жизнью. На такое способен не каждый. Житель СКО, военнослужащий академии Нацгвардии Доскен Есжанов во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Петропавловске до прибытия спасателей эвакуировал из горящего здания восемь человек и предотвратил распространение пламени. Сам он не считает себя героем. По его мнению, каждый человек, получивший правильное воспитание, всегда поспешит на помощь попавшему в беду. В такой ситуации человек перестает бояться за свою жизнь. В тот день, как вспоминает Доскен, именно так и случилось, у него не было времени проанализировать ситуацию, он сразу же принялся тушить пожар. Случилось это 24 мая 2022 года. Благодаря его поступку никто не пострадал, уцелело и имущество людей.

Фото из личного архива

«Я не считаю себя героем. В моем понимании это не подвиг, я считаю, что каждый мужчина, каждый гражданин должен оказывать помощь попавшим в беду. Да, можно было бы доложить пожарным о возгорании, и, не рискуя собой, подождать. Но в тот момент такое даже не пришло мне в голову», - отмечает житель Петропавловска.

Фото из личного архива

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Жангирхан Оразбаков - один из опытнейших хирургов Туркестанской области. Специалист, хранящий верность клятве Гиппократа, спас от смерти множество людей и заслужил большую благодарность общественности. Хирург выполняет до 500 операций в год. Его хирургическое мастерство высоко оценивается в профессиональном сообществе. Поэтому, довольно часто к нему обращаются за помощью специалисты из других районов, даже из других областей приезжают, чтобы проконсультироваться. Конечно, хирург всегда отзывается на такие просьбы. Жангирхан Бимаханулы в 2001 году первым внедрил в области лапароскопическую хирургию. В 2013 году он освоил новый способ перевязки культи при лапароскопической аппендэктомии, и получил авторское свидетельство.

Фото из личного архива

В народе говорят, что руки хирурга должны быть нежными, как у женщины, глаза – зоркими, как у беркута, а сердце – храбрым, как у льва. А Жангирхан Бимаханулы считает, что хирург должен также уметь разговаривать с людьми. Потому, что каждый врач должен находить общий язык с людьми, все им объяснять.

Фото из личного архива

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В одиночку очищает от мусора город житель Петропавловска Азат Жумагул. История эковолонтерства началась для Азата в 2018 году. Тогда, конечно, Азат даже не задумывался о том, что станет эко-амбассадором Северо-Казахстанской области, да и об эковолонтерстве тоже почти ничего не слышал. Его первый субботник приехали поддержать местные предприниматели и общественные деятели. На второй - не пришел никто. Азат говорит, что сначала расстроился, но потом сам убрал всю намеченную территорию. Помимо экосубботников, он каждый день убирал мусор по пути на работу. К этому времени экоактивиста заметили в компании «Радуга», одно из направлений работы которой - переработка вторсырья. Несколько лет Азат курировал вопросы раздельного сбора мусора, установки контейнеров во дворах, пропагандировал экологию. В том числе, читал лекции в школах и колледжах. Экоактивист говорит, что с детьми особенно нравится работать. Они проникаются проблемой экологии и активно собирают макулатуру, пластик.

Фото из личного архива

Азат Жумагул убежден, что участвовать в субботниках должны те, кто действительно хочет убрать город, помочь сделать его чище и красивее. В мероприятиях «из-под палки» проку немного. Разные виды мусора собирают в один мешок, не разделяя. Иногда Азат после субботников еще несколько часов тратит на сортировку. Но и в этом случае не унывает. Недавно экоактивист запустил в нескольких городах акцию «Добрые лапы». Суть ее заключается в том, что добровольцы сдают вторичные отходы, а деньги от этого перечисляют в приюты для бездомных животных.

Фото из личного архива

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Мировой рекордсмен по силовому экстриму из Казахстана Сергей Цырульников известен не только многочисленными рекордами и силовыми номерами, но и своим патриотизмом. Сергей поднимает проблемы оснащения спортивным инвентарем в аулах, запускает проекты по приобщению молодежи к спорту и внедряет силовую культуру в массы. Он объездил уже 70 аулов с целью развития силового искусства.

«В рамках проекта «100 ауыл» практически охватили всю страну. В каждом ауле по мере возможности собирал молодежь, давал мастер-классы, рассказывал об истории силовой культуры и о наших батырах. Поэтому проводили мастер-классы, открытые тренировки. Проект был очень важен для меня. Чувствуешь большую отдачу, когда работаешь с детьми. Даже, если из 5 тысяс человек, для которых проводил встречи, 50 из них будут заниматься спортом, это уже огромное достижение», - считает Сергей Цырульников.



