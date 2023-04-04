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    Подключить все школьные видеокамеры к ЦОУ до 1 сентября обещают в Минпросвещения

    4 Апреля 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопросы журналистов касательно мер по усилению безопасности в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Премьер-Министром дано поручение, чтобы усилить безопасность в организациях образования. Мною было поручено исследовать организации образования на предмет безопасности, мероприятие завершено. В нем участвовали 162 мониторинговых группы, куда были привлечены более 800 человек – это сотрудники органов внутренних дел, управления образования, ЧС, и нашего департамента по обеспечению качества», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

    Глава ведомства пообещал до 1 сентября обеспечить тревожными кнопками все организации образования.

    «Скоро группы предоставят информацию, но уже по предварительным данным я вижу, что есть определенные проблемы касательно подключения к ЦОУ видеокамер и обеспечения тревожными кнопками. Еще одна проблема – качество охраны. Проведено совещание с участием местных исполнительных органов по усилению мер безопасности и выделению на это необходимых сумм. Уже к 1 сентября все организации образования будут стопроцентно обеспечены оборудованием охранных средств. Пока достигнуто 83%, но необходимо оборудование довести до 100% - это тревожные кнопки, подключение камер к ЦОУ и повышение качества охраны», - добавил Г. Бейсембаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Безопасность Минпросвещения РК школа
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