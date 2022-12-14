Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Подключить все дороги областного значения к интернету обещают в Минцифровизации РК

    14 Декабря 2022, 10:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пообещал 100-процентно подключить дороги республиканского и областного значения к интернету до 2027 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующим важным мероприятием является подключение дорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. В настоящее время интернет имеется только на 25% этих дорог. Мобильная связь составляет 86%», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По его словам, до 2027 года 100% этих дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью.

    «Данные мероприятия будут проводится в рамках Национального проекта «Доступный интернет», посредством финансирования предоставленных операторам налоговых преференций и их инвестиций и расходов республиканского и местного бюджетов», - добавил Багдат Мусин.


    Фото: bigstockphoto.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Интернет Регионы Цифровой Казахстан Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Устаревшую технологию 3G полностью заменят в РК к 2027 году
    Сошедшая лавина перекрыла дорогу в горах Алматинской области
    Бураном замело участок республиканской трассы в ВКО
    Движение на нескольких участках дорог ограничили в Абайской области
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
    3 Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
    4 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
    5 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске
    Новости партнеров