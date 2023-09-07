Подключенные к IKOMEK109 видеокамеры помогли выявить более 12 тысяч нарушений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как работает городская служба поддержки IKOMEK109? Какие изменения произошли за последние годы? Об этом рассказал глава городского центра мониторинга и оперативного реагирования «IKOMEK109» Аскар Таксимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскар Таксимов отметил, что IKOMEK109 является единым контактным центром, где объединены структурные подразделения акимата Астаны. С начала года в адрес IKOMEK109 поступило более полутора миллиона обращений. Из них 99% закрыты. 81% всех обращений консультируются с первого звонка. Остальные 19% оформляются в виде инцидента.

«То есть, это сложные вопросы как строительство дорог, медучреждений, очереди к врачам. Такие вопросы являются системными. Мы переводим во вторую линию. Она отрабатывает уже с управлениями акимата. Все вопросы, которые поступают в IKOMEK109, максимально решаются нашими сотрудниками и управлениями акимата. Также у нас есть департамент мониторинга и оперативного реагирования. В IKOMEK109 подключены около 10 тысяч видеокамер. С начала года у нас зафиксировано более 12 тысяч административных нарушений, наложены штрафы на сумму более 37 млн тенге. Также мы оказываем городские услуги. С начала года объединили и провели ребрендинг. То есть, все коммунальные вопросы города и жителей решается через проактив. Человеку не нужно ходить по всем инстанциям, заключать договоры. Все можно сделать по принципу одного окна. Приходит житель города, покупает жилье, хочет оформить, встать на договорные отношения. Наши сотрудники помогают, и тем самым мы переходим с бюрократизации на более открытые моменты. То есть, решается системно вопрос дебюрократизации», - сказал на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны Аскар Таксимов.

В 2019 году IKOMEK109 совместно с Антикоррупционной службы запустили департамент проектного управления. Был поставлен ряд задач по цифровизации и упрощению определенных бюрократических моментов.

«Проектные департаменты помогают нам оцифровать многие проекты, которые не озвучиваются. На сегодня уже оцифровано 189 бюджетных программ. В целом IKOMEK109 является не просто контактным центром, а полноценным центром оказания услуг», - добавил он.