Подключение сёл к высокоскоростному интернету будет идти, несмотря на режим ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года, согласно подписанному меморандуму между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической отрасли, АО «Кселл», ТОО «Мобайл телеком-сервис» и ТОО «Карт-Тел», к 3G/4G должны быть подключены 928 сёл, где проживает в общей сложности 600 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Мобильным скоростным интернетом уже охвачено 4353 населённых пункта, включая города и аулы.

Также в рамках реализации проекта по прокладке волоконно-оптических линий «Казахтелеком» с начала года проложил «оптику» в 303 села, по плану до конца года необходимо обеспечить ещё 463 села. В АО «Транстелеком» подтвердили, что должны проложить «оптику» до конца текущего года в 161 село.

В свою очередь, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической отрасли Аскар Жумагалиев в обращении к операторам связи попросил не снижать темпов по обеспечению сёл интернетом. Со своей стороны в министерстве готовы оказать полное содействие в решении вопросов, связанных с ограничениями в передвижении, введёнными на период ЧП.

Объём услуг интернет-связи населению за январь–март 2020 года составил в сельской местности 3,1 млрд тенге, что на 10,9% меньше, чем в прошлом году. Индекс физического объема (ИФО) к январю–марту предыдущего года составил 87,4%.

В то же время объём услуг интернет-связи населению в целом по РК вырос за год на 15,2% (ИФО — 113%), до 55 млрд тенге.

Число абонентов фиксированного интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа на конец марта 2020 года составило почти 2,5 млн — на 1,4% больше, чем в прошлом году. Из них в сельской местности — 518,4 тыс. абонентов, что на 1,2% меньше, чем в конце марта 2019 года. Доля села от РК сократилась за год с 21,3% до 20,8%.

Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к сети Интернет, на конец марта 2020 года составило чуть более 14,9 млн. Ожидается, что общий охват населения 3G и 4G к концу года возрастёт до 18 млн человек.