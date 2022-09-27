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    15:56, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Подключать соцобъекты к отоплению начали в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в связи с похолоданием раньше срока начали подключать к отоплению социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты). С 30 сентября к отоплению поэтапно начнут подключать многоквартирные дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Также в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

    Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь. В целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает горячая линия по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.


    Теги:
    ЖКХ Отопительный сезон Астана для mail.ru
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