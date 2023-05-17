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    Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане

    17 Мая 2023, 08:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента с участием депутатов, представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития, других заинтересованных госорганов и общественности проходят обсуждения проекта закона о реформировании жилищной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Так, к примеру, в рамках законопроекта планируется создать Центр обеспечения жильем. По словам разработчиков, данный орган станет единой информационной системой, интегрированной с государственными базами данных граждан Казахстана, не имеющих собственного жилья.

    Центр будет работать по принципу «одного окна». При таком формате у граждан отпадет необходимость обращаться в несколько инстанций для подтверждения статуса «нуждающегося в жилье», вставать в очередь, а затем обращаться в банки для получения займа.

    Еще один положительный эффект будет достигнут за счет распределения жилья в зависимости от даты постановки на учет. Кроме того, будет учитываться уровень дохода граждан, претендующих на жилье.

    Основная цель законопроекта — применить принцип справедливого распределения мер государственной поддержки для всех нуждающихся граждан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Жилье
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