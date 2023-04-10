Подходы к проектированию автодорог планируют изменить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассмотрели механизмы стратегии снижения тяжести последствий ДТП. В частности, планируется изменить подходы к проектированию и реконструкции автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с представители госорганов, «КазАвтоЖол», НПП «Атамекен» и Казахского НИИ безопасности дорожного движения обсуждалась реализация принципа «нулевой смертности» на дорогах и решение по воздействию на основные причины ДТП.

«Проблема травматизма в ДТП многогранна и зависит от поведения участников дорожного движения. Поэтому гражданским сектором инициируется проведение исследований безопасного поведения на основе международной программы соцопросов ESRA, что позволяет корректировать политику обеспечения безопасности на дорогах. На встрече поддержаны инициативы по введению понятия «средняя скорость» на загородных и прямолинейных участках дорог. Также запланировано изменение подходов к проектированию и реконструкции автодорог. Здесь предполагается внедрение аналитики и использования специальных программных обеспечений», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Представители «КазАвтоЖол» предложили апробировать проект «Star Rating for Schools» международной программы дорожной безопасности школ, которая реализуется в 18 странах мира.

Совместно с МЧС также предложены меры по оказанию экстренной помощи пострадавшим в ДТП, на загородных трассах. В МВД также добавили, что эти и другие меры по снижению смертности в ДТП будут заложены в Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.