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    Подходы для борьбы с торговлей людьми изменят в МВД РК

    2 Ноября 2022, 11:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил, что ведомство пересмотрит работу по борьбе с торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас МВД перестраивает свою работу на проблемно-ориентированный подход. Пересматриваются вопросы установления партнерских отношений с общественными институтами, солидарной ответственности госорганов. Этот принцип должен быть применен при выработке подходов в борьбе с торговлей людьми», - сказал Марат Ахметжанов, выступая на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми.

    Глава МВД добавил, что на сегодня Казахстан является участником более 60 многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства.

    Ранее сообщалось, что за четыре месяца в Казахстане зарегистрировано около 30 фактов торговли людьми.

    «Раньше регистрировалось до 300 таких преступлений. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми. Задержаны 3 организованные преступные группы. Благодаря реорганизации управления по борьбе с организованной преступностью, раскрываемость этих преступлений растет», - сообщил министр внутренних дел.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК
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