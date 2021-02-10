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    Подготовлено пошаговое руководство для покупки жилья на enpf-otbasy.kz

    10 Февраля 2021, 23:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подготовлено пошаговое руководство для покупки жилья на enpf-otbasy.kz. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Если вы получили на свой специальный счет единовременные пенсионные выплаты и SMS-уведомление, то в течение 45 дней вам необходимо обратиться в центр обслуживания населения или к нотариусу с продавцом, чтобы составить договор купли-продажи.

    Далее для подтверждения целевого использования средств загрузите на онлайн-платформу enpf-otbasy.kz необходимые документы в формате PDF:
    Договор купли-продажи жилья зарегистрированный уполномоченным органом + свидетельство о государственной регистрации (у нотариуса или в ЦОНе);
    Свидетельство о зарегистрированных правах на недвижимость и ее технические характеристики (с egov.kz).
    После загрузки документов подпишите заявление о переводе средств продавцу электронной подписью.
    В течение 10 рабочих дней средства будут зачислены на счет продавца по его реквизитам.
    А чтобы преобразование ваших документов в формат PDF стало лёгким и беззаботным, мы рекомендуем вам воспользоваться бесплатным онлайн-инструментом ilovepdf.com», - говорится на странице банка в Instagram.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Банки Жилье Экономика ЕНПФ Общество
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