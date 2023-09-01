Подготовлен новый закон, упрощающий процедуру госзакупок - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА КАЗИНФОРМ - Правительством подготовлен новый закон, который будет способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств, а также упростить процедуру госзакупок. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году было поручено внедрить качественно новую систему государственных закупок, чтобы устранить проблемы текущей системы: длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность.

«Правительством подготовлен новый закон. Он должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств. С другой стороны, новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства и самое главное – оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования. Предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, а также осуществить полную автоматизацию процедур», - отметил Президент.

По его словам, в госзакупки впервые будут внедрены инструменты строительства «под ключ». Транспарентность следует обеспечить за счет нового механизма рассмотрения жалоб и внедрения института общественного мониторинга. В результате – доля казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение трех лет должна превысить как минимум 60%.