Подготовку многотомника по истории Казахстана поручил завершить Глава государства

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«ВТОРОЕ. Очень важно укреплять историческое самосознание нации. Все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. В этом ключевую роль играет многотомное научное издание по истории страны. Стратегическая задача по подготовке многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, все годы Независимости оставалась нерешенной в полной мере. Поэтому в статье «Независимость превыше всего» мною была инициирована подготовка нового многотомного издания по истории Казахстана. Группой отечественных и зарубежных историков проведена первичная работа по написанию семи томов истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. Теперь дело за основательной научной и стилистической редакцией материала, единым визуальным оформлением. Необходимо, чтобы семитомник исключил концептуальные ошибки и недочеты прошлых изданий, охватывал все последние открытия по истории Казахстана, органично включал в общемировой контекст происходившие на нашей территории исторические процессы, представлял собой цельную и объективную летопись страны без нагромождения противоречивых фактов и мифотворчества. Принципиально важно сделать текст легким и интересным для восприятия читателей всех возрастов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, подготовку многотомника по истории Казахстана нужно завершить до середины следующего года.

«А затем следует провести его широкое обсуждение в научной среде. Этот труд внесет большой вклад в укрепление нашей государственности и исторического самосознания нации. Наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому одной из первостепенных задач государства является создание необходимых условий для её всестороннего изучения, осмысления и популяризации. Важным инструментом исторического познания выступает археология. Ключевой научной организацией страны, занимающейся системным изучением нашего уникального исторического наследия, является Институт археологии в Алматы. Его нынешнее состояние весьма плачевное. Для модернизации и обеспечения должной работы Института нужно создать необходимые условия, обеспечив его соответствующими ресурсами. При Институте целесообразно создать специальный фонд археологических находок. Такой опыт широко распространен в мире», - сказал К. Токаев.