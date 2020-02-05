Подготовку к паводкам проверил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким области Женис Касымбек выехал и лично проверил наиболее паводкоопасные районы. Глава региона дал поручения по усилению профилактических мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Село Чкалово Бухар-Жырауского района исторически входит в зону риска подтопления. Этот населённый пункт находится на особом контроле руководства области и ДЧС. Глава региона Женис Касымбек с выездом на место проверил ситуацию.

«Я лично буду еженедельно мониторить обстановку. Мы тесно сотрудничаем с метеорологами, департаментом по ЧС. Вся необходимая техника для подготовки к паводковому периоду у нас есть», - сказал аким области.

По словам начальника ДЧС Ибрагима Кульшимбаева, за январь этого года снега выпало в три раза больше нормы. Из-за этого влагозапасы в бассейне реки Нура выросли до 157%.

«Меры для предупреждения паводка и обеспечения безопасности людей мы начали проводить заранее. В прошлом году близ 140 населённых пунктов, находящихся в потенциально опасной зоне, построили защитные валы, установили габионы. В частности, в Садовом общая протяжённость защитного вала составляет 2,5 км. Прошлой весной, при сбросе воды с Самаркандского водохранилища со скоростью 620 кубов в секунду этот вал показал свою эффективность - вода не попала в населённые пункты», - рассказал руководитель ведомства.

Женис Касымбек также посетил гидроузел Самаркандского водохранилища. Здесь уже начали сброс воды. До конца февраля планируется сбросить ещё 14 млн. кубометров воды. При этом минимальный уровень влаги в водохранилище не должен быть ниже 1800 млн. кубометров. Воду отсюда используют для охлаждения турбин ТЭЦ в Темиртау.

Сейчас специалисты Казгидромета проводят исследования и замеры, чтобы составить точный прогноз на паводковый период.