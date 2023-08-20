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    Подготовку к отопительному сезону обсудили в Павлодарской области

    20 Августа 2023, 14:42

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В акимате Павлодарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

    По информации управления ЖКХ на сегодня необходимые мероприятия по подготовке отопительному сезону (промывка и опресовка) проведены в 538 из 586 учреждений образования. Однако акты о готовности из них получили только 220 организаций. Готовность объектов здравоохранения, соцзащиты и культуры составляет 93-95 %, отставаний от утвержденного графика не имеется.

    По плану осуществляется завоз угля для соцобъектов, запас угля для населения на тупиках на сегодня составляет более 12 тысяч тонн.

    «Наша первостепенная задача – 100% подготовка всех жилых и социальных объектов. При этом за подготовку социальных объектов, и в первую очередь школ, детских садов и больниц акимы несут персональную ответственность. Ваши задача лично контролировать ремонты на всех объектах, находящихся на вашей территории, независимо от их подведомственности», - отметил Асаин Байханов.

    По итогам совещания глава региона поручил акимам районов и руководителям отраслевых управлений до 15 сентября обеспечить готовность к приему тепла на всех социальных объектах, до 1 октября обеспечить достаточный объем твердого топлива на соцобъектах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика Павлодарская область ЖКХ Акимат Отопительный сезон
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