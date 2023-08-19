Подготовку к отопительному сезону обсудили в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима области Абай Нурлана Уранхаева состоялось внеплановое заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом передает МИА «Кказинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В заседании приняли участие акимы городов и районов, руководители государственных органов и организаций.

В ходе заседания собравшиеся обсудили вопросы по соблюдению требований промышленной, пожарной безопасности на автозаправочных и автогазозаправочных станциях

Кроме того, на заседании было уделено особое внимание и другому важному вопросу - соблюдению правил пожарной безопасности в жилом секторе в отопительный период 2023-2024 гг.

По итогам заседания председатель комиссии дал поручения по профилактической работе в жилом секторе в отопительном сезоне 2023-2024