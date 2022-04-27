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    Подготовку к летнему периоду начали в Жамбылской области

    27 Апреля 2022, 01:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подготовка к летнему периоду началась в регионе. Необходимо обеспечить надежность объектов водного хозяйства, готовность к пожароопасной обстановке, безопасность мест отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Все эти вопросы обсудили в акимате Жамбылской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

    «Необходимо подготовить учреждения лесного хозяйства, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований в сельских округах к предупреждению и оперативной ликвидации степных и лесных пожаров, тщательно проверить состояние пунктов управления и защитных сооружений, дамб. Для обеспечения безопасности отдыхающих на водоемах в купальный сезон необходимо определить места массового отдыха на водоемах, создать условия на объектах водного хозяйства, туризма и спорта», - рассказал председатель комиссии, заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет.

    Напомним, в 2021 году количество природных пожаров резко уменьшилось на территории Жамбылской области. Хотя в прежние годы возгорания в сельхозугодиях, лесных хозяйствах были настоящим бедствием. Изменению ситуации способствовала продуманная организация работы лесхозов. В 2019 году принята региональная программа улучшения машинно-технологической базы лесных хозяйств. Областной бюджет выделил 850 млн тенге на обновление материально-технологической базы, создано более 60 мобильных групп, организовано круглосуточное дежурство. За весь летний период зафиксирован лишь один значительный пожар в горной местности Рыскуловского района.

    Что касается мест летнего массового отдыха, то в Жамбылской области имеется много живописных ущелий, озер, зон отдыха.

    На сегодня популярен у жамбылцев городской пляж зоны отдыха «Зербулак» в Таразе.

    Во всех районах Жамбылской области имеются оборудованные пляжи. Это водохранилища Сарыбалдак в Байзакском районе, Терс-Ащибулак в Жуалынском районе, Сенгирбай и Сенгирбай - 2 (Аюбай) в Жамбылском районе, «Алмаз» в Кордайском районе, «Жартас» в городе Каратау Таласского района, Тасоткель в Шуском районе, озеро Комсомольское в городе Жанатасе Сарысуского района.

    Пользуются популярностью у жителей региона и целительные родники близ Тараза – Аулиебастау в Жамбылском районе и Карабастау в Жуалынском районе.

    В последние годы появилось много новых мест массового отдыха, особенно их много на территории Кордайского района – «Саяхат», комплекс «СССР», «Туран», а также в других живописных районах Жамбылской области – «Тау самалы» и «Кыстак» в ущелье Каракыстак Рыскуловского района.

    «Перед соответствующими ведомствами поставлены задачи обеспечить максимальную безопасность на территории региона для комфортного летнего отдыха граждан, для благополучной экологической обстановки. Только ответственная и слаженная работа всех ведомств позволит избежать чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный и купальный сезоны», - подчеркнул заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Туризм Акимат Общество
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