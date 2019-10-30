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    Подготовку госвизита Президента РК в Кыргызстан обсудили в Бишкеке

    30 Октября 2019, 17:23

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита для участия в кыргызско-казахстанских межмидовских консультациях заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Марат Сыздыков встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Во время встречи стороны обсудили ход подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Президент Казахстана Кыргызстан
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