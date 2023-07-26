Подготовкой школ к новому учебному году недоволен аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров вынес вопрос подготовки школ к новому учебному году на заседание акимата. Глава региона недоволен темпами ремонта школ, заготовки угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Сапаров подчеркнул, что на сферу образования выделили 138 млрд тенге, что составляет почти треть об общего бюджета области. Средства на подготовку учебных заведений есть. Однако на местах работа идет из рук вон плохо, слабо контролируют ее акимы районов и руководство управления образования.

«Наша основная задача сейчас – на высоком уровне подготовить школы, повысить качество образования. На бесплатное питание выделили 2,5 млрд тенге, выделили деньги на закуп автобусов для подвоза, ремонт 49 объектов проводим. Ставил задачу – завершить до 25-го августа ремонт. Вижу, что есть проблемы по 15 объектам. В некоторых всего 15-30% выполнили. Остался всего месяц. Есть риски. Почему не увеличиваете количество работников? Если есть проблемы с подрядчиками, расторгайте договоры – зачем тянуть время?» - возмутился аким области.

Опасения главы региона в том, что в школах не в полной мере проводят необходимые работы, подтвердила и руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алена Мальгаева.

«Мы посетили 452 из 465 общеобразовательных школ области. Все школы, о которых сейчас говорили, действительно, риски есть. По нашим данным, в 81 школе продолжается текущий ремонт. Наибольшее количество неготовых школ в Акжарском, Айыртауском, Шал акына и Кызылжарском районе и в Петропавловске. Наиболее подготовлены школы в Тайыншинском и Уалихановском районах», - проинформировала А. Мальгаева.

Она добавила, что подробную информацию о проведенном мониторинге предоставят в областной акимат.

Глава региона дал руководителю управления образования и акимам районов срок завершения ремонтных работ в школах – до 25-го августа.

«Поручаю взять на личный контроль проведение капительных ремонтов. Для проведения контроля работ нужно создать комиссию с привлечением общественности. Завершить доставку учебников и качественного угля до 25-го августа. Взять на контроль организацию питания в новом учебном году. Уже сейчас нужно провести конкурсы», - подчеркнул А. Сапаров.