Подготовкой цифровых кадров займется корпоративный университет «Казахтелеком» на базе AITU

IT направление становится все более популярным в стране, абитуриенты также отдают предпочтение новейшим информационным технологиям. Отвечая вызовам нового времени, крупнейший телеком-оператор страны и ведущий вуз Astana IT University решили объединить силы. На базе университета открылся корпоративный университет АО «Казахтелеком», который станет кузницей цифровых кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша индустрия стремительно развивается, а формирующаяся в ней новая среда постоянно требует новых подходов, новых навыков. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с недостатком цифровых компетенций. Для нашей компании остро стоит вопрос цифровой повестки. В самое ближайшее время мы должны перевести более 80% операций и взаимодействий с клиентами в цифровые каналы, а для этого нам нужны не просто отдельные «цифровики», а целые сообщества, способные генерировать идеи для цифровизации. Мы нацелены на взращивание и привлечение цифровых талантов в компанию, поэтому выстраиваем многоступенчатую программу по обеспечению кадрами, активно работая с вузами, а в перспективе планируем своих будущих работников взращивать уже со школьной скамьи», - отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Не секрет, что в компании уже давно функционирует собственная система поиска и развития талантов. Только по программе стажировки PROtelecom в этом году более 500 студентов технических вузов прошли практику в компаниях, а в последующем появляется возможность трудоустраивать десятки молодых специалистов в телеком-операторе. В регионах действуют учебные полигоны «Казахтелекома», где постоянно повышают свою квалификацию технический персонал компании, а самые талантливые сотрудники обучаются по различным программам в институтах и университетах страны и зарубежья.

В ходе презентации Корпоративного университета ректор AITU поблагодарил компанию «Казахтелеком» за выбор университета для реализации столь значимого проекта.

«Первый выпуск этого года показал, что востребованность наших студентов на рынке достаточно высокая. Поэтому мы рады тому, что следующие поколения наших выпускников внесут свой вклад в развитие крупнейшего телеком-оператора. Мы знаем, что экосистема развития и бизнес «Казахтелекома» в Казахстане являются одними из самых передовых, и хотели бы быть причастными к их развитию не только через участие в образовательных проектах, но и через совместную разработку цифровых интеллектуальных решений. Поэтому, думаю, каждая из сторон извлечет огромную пользу от нашего совместного начинания, при этом, уверен, что наше сотрудничество принесет пользу не только компании и университету, но и всей стране», - сказал ректор вуза Дархан Ахмед-Заки.

На базе Корпоративного университета на первом этапе будут развернуты 9 направлений обучения в сфере IT, HSE (охрана труда), лидерство и управление, data science, продажи и сервис, а также такие образовательные программы, как Техническая академия, академии HR и On board (помощь в адаптации новых сотрудников).

Отдельно стоит отметить новый образовательный проект в сфере развития персонала компании «JAS академия», направленный на привлечение в компанию молодых талантов со школьной скамьи. Кроме того, ректор Astana IT University Дархан Ахмед-Заки, чей университет является партнером таких ведущих мировых вендоров, как CISCO, HUAWEІ, Microsoft, EnterpriseDB Corporation, KASPERSKY и Samsung, рассчитывает на создание в партнерстве с «Казахтелекомом» и собственных разработок в сфере цифровых технологий.

В свою очередь, управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов отметил, что создание Корпоративных университетов внутри ведущих компаний становится требованием современного рынка. Поскольку ускорение темпов его развития требует от них оперативного повышения качества человеческого капитала и постоянного наращивания компетенций.

Прохождение обучения в Корпоративном университете даст возможность сотрудникам «Казахтелекома» стать участниками программы поддержки и карьерного развития «Кадровый резерв», в который отбираются лучшие работники, в перспективе - кандидаты на топовые руководящие позиции. Ну и, наконец, нынешним летом «Казахтелеком» приступил к образовательной программе среди школьников, присматривая себе кадры среди подростков от 12-ти до 15-ти лет.

«Для нас важно прививать вкус к профессии нашим детям, помочь им найти себя в профессиональной сфере, и этим проектом мы открываем целую серию мероприятий по развитию направления обучения школьников и привлечению в компанию талантливой молодежи со школьной скамьи», - добавил главный директор по персоналу АО «Казахтелеком» Берик Битабаров.