Подготовка взводов проходит в казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана в соответствии с программой боевой подготовки идет слаживание подразделений в составе взводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В рамках реализации поручения Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию подготовки войск все мероприятия боевой учебы направлены на повышение боеспособности армии. Постепенно переходя от отделений к батальонам, будет проведено поэтапное боевое слаживание и отработка взаимодействия на всех уровнях. Это позволит достигнуть в дальнейшем слаженных, четких и оперативных действий всего личного состава.

В ходе подготовки взводов военнослужащие совершенствуют свои знания и полевую выучку.

«Важно обучить военнослужащих слаженным действиям в составе подразделений. Каждый воин, каждое отделение должны знать свой маневр в той или иной ситуации, а командирам необходимо уметь принимать решение в любых условиях обстановки», – отметил заместитель командира механизированной бригады по боевой подготовке подполковник Ергазы Атаев.

Выполнение тактических задач проходит в условиях, максимально приближенных к боевым. В составе взводов военнослужащие обучаются согласованным действиям при совершении марша, оборудовании опорных пунктов, построении боевого порядка, ведении боя в обороне, наступлении и при проведении специальных войсковых действий против незаконных вооруженных формирований. Для этого отрабатываются нормативы по тактической, тактико-специальной и огневой подготовке, а также вождению боевых машин.

Слаживание взводов завершится в начале марта боевыми стрельбами в дневное и ночное время.