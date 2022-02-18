Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Подготовка взводов проходит в казахстанской армии

    18 Февраля 2022, 19:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана в соответствии с программой боевой подготовки идет слаживание подразделений в составе взводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В рамках реализации поручения Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию подготовки войск все мероприятия боевой учебы направлены на повышение боеспособности армии. Постепенно переходя от отделений к батальонам, будет проведено поэтапное боевое слаживание и отработка взаимодействия на всех уровнях. Это позволит достигнуть в дальнейшем слаженных, четких и оперативных действий всего личного состава.

    В ходе подготовки взводов военнослужащие совершенствуют свои знания и полевую выучку.

    «Важно обучить военнослужащих слаженным действиям в составе подразделений. Каждый воин, каждое отделение должны знать свой маневр в той или иной ситуации, а командирам необходимо уметь принимать решение в любых условиях обстановки», – отметил заместитель командира механизированной бригады по боевой подготовке подполковник Ергазы Атаев.

    Выполнение тактических задач проходит в условиях, максимально приближенных к боевым. В составе взводов военнослужащие обучаются согласованным действиям при совершении марша, оборудовании опорных пунктов, построении боевого порядка, ведении боя в обороне, наступлении и при проведении специальных войсковых действий против незаконных вооруженных формирований. Для этого отрабатываются нормативы по тактической, тактико-специальной и огневой подготовке, а также вождению боевых машин.

    Слаживание взводов завершится в начале марта боевыми стрельбами в дневное и ночное время.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Учения Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге