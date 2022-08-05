Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа

    5 Августа 2022 15:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подготовка нефти, добываемой на морском месторождении Кашаган в Атырауской области, на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На ваш запрос компания NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта, подтверждает, что 3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Сделано это в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре, после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему.

    Данное происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей. На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе по внешним коммуникациям Оператора.

    В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Происшествия #Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель
    КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск
    Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти
    Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы
    Популярное
    1 Назначили нового акима Петропавловска
    2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
    3 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    4 США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    5 Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО