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    Подготовка комплаенс-специалистов началась в Казахстане

    21 Сентября 2021, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началась подготовка отечественных комплаенс-сотрудников. Об этом сообщил руководитель комплаенс-службы ФНБ «Самрук-Казаны» Даурен Акшалов. передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня началось обучение комплаенс-сотрудников квазигосударственных организаций в корпоративном университете. Указанная инициатива начата совместно с Агентством РК по противодействию коррупции, с целью продвижения этой работы в нашей стране. Потом что на эту работу очень трудно найти специалистов, я это знаю по себе.

    Кроме того, в нашей стране вводится комплаенс-служба, некоторые квазигосударственные службы не понимают конечную цель этого. В зарубежье эта служба развита, конечно, они не добились результатов за один день. Это многолетний процесс и опыт», – сказал Д.Акшалов в прямом эфире.

    По его словам, главной задачей комплаенс-сотрудников является найти общий язык с людьми. Также комплаенс-сотрудники должны работать с широкомасштабной информацией, проводить анализ.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ФНБ «Самрук Казына» Другие государственные органы
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