Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Подготовка к зиме: 30 единиц техники закупят для трассы «Нур-Султан-Караганда»

    24 Ноября 2021, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы ответил на вопрос касательно отсутствия условий для нормального проезда на платных участках по трассе «Нур-Султан-Караганда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо правильно понимать, что есть неблагоприятные климатические условия, форс-мажорные обстоятельства. Введение платности на дорогах не говорит о том, что все всегда будет идеально. Если метет или снегопад идет, в любом случае все это будет отражаться на участках, хоть это и платные дороги», - сказал Аскар Муратулы на брифинге в СЦК.

    «В целом, мы знаем эту проблему. На этот год мы закупаем дополнительно 30 единиц техники только для тех участков, которые вы сейчас обозначили. Плюс ко всему, мы привлекаем дополнительную технику на арендной основе», – добавил спикер.

    Ранее А. Муратулы рассказал о введении платных участков на дорогах страны.

    «Для определения тарифа для II и III категорий АО «КазДорНИИ» разработана методика, которая была согласована профильными общественными организациями, НПП «Атамекен» и утверждена Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - сказал Аскар Муратулы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт Другие государственные органы Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Мужчина совершил суицид в Караганде
    Специальными проездными картами пользуются дети Караганды
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей