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    Подготовка к запуску спутников One Web завершается на космодроме Байконур

    27 Февраля 2022, 13:17

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ– Ближайший запуск с космодрома Байконур назначен на 5 марта 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось , это будет очередная партия европейских спутников One Web.

    Но в связи с тем, что Роскосмос в ответ на санкции Евросоюза объявил о приостановлении сотрудничества с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане, возник вопрос о предстоящем запуске с Байконура.

    Как подтвердили на космодроме Байконур, подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз 2.1б» с группировкой спутников OneWeb находится на завершающей стадии. Через несколько дней, после решения государственной комиссии, должен состояться вывоз ракеты на стартовый комплекс «Восток».

    Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с очередной партией спутников быстрого интернета One Web запланирован на 5 марта 2022 года в 04:41 по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Регионы Космос
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