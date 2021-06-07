Подготовка к выборам сельских акимов началась в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы подготовки к предстоящим выборам сельских акимов обсуждены в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе главы региона напомнили, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов.

На совещании присутствовали представители областных филиалов партий «Nur Otan», НДПП «Ауыл», ДПК «Aq jol», Народной партии Казахстана, «ADAL».

Выступивший с докладом руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов проинформировал, что выборы акимов сельских округов пройдут в июле, сентябре, октябре, декабре этого года. Жители смогут проголосовать в 97 избирательных участках.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мае 2021 года подписал поправки, предусматривающие прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Основанием для назначения выборов является окончание установленного законом срока полномочий акима. Требования к кандидатам: гражданин Казахстана не моложе 25 лет, квалификационные требования для данной должности, общие ограничения как для всех госслужащих, например судимость, недееспособность, коррупционные преступления», - сказал Сергали Айдапкелов.

В ходе совещания было отмечено, что скоро начнется процедура выдвижения кандидатов зарегистрированными политическими партиями. Смогут участвовать в выборах и самовыдвиженцы. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее одного процента подписей избирателей, проживающих в соответствующем сельском округе.

«В случае отсутствия альтернатив право выдвижения кандидатов есть и у акимов районов после согласования с местными жителями», - сказал спикер.

Глава региона Бердибек Сапарбаев отметил важность качественной подготовки к выборам, поручил принять меры по эффективному взаимодействию избирательных комиссий, местных исполнительных органов, обеспечению неукоснительного соблюдения норм законодательства всеми участниками избирательного процесса.

«Предстоящие выборы позволят усилить доверие населения к власти и подотчетность акима перед сельчанами, повысить оперативность реагирования сельского акима к их потребностям», - сказал аким области.

В ходе совещания также были рассмотрены меры по защите здоровья участников избирательного процесса в условиях пандемии.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. В Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства отмечалось, что выборы сельских акимов в Казахстане могут пройти в 2021 году.

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.