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    Подготовка к выборам проходит не на должном уровне - Бердибек Сапарбаев

    8 Декабря 2020, 06:27

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Готовность избирательных участков к выборам обсудили в Жамбылском областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, заседание регионального штаба по вопросам выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов состоялось в Жамбылском областном акимате.

    Открывая заседание, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. «Политические партии получают одинаковые возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны», - сказал он.

    Руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов отметил, что в районах нужно установить билборды, баннеры, разъясняющие избирательные права граждан, основные этапы избирательной кампании, а также призывающие принять участие в голосовании.

    Глава региона дал соответствующее поручение акимам районов. Он отметил, что нужно опубликовать эту информацию в печатных СМИ и в сети Интернет.

    Бердибек Сапарбаев упрекнул акимов районов в том, что подготовка к выборам проходит не на должном уровне. «Списки избирателей не сформированы полностью. Необходимо провести адресную работу на местах», - потребовал аким области.

    Обсуждался и вопрос материально-технической базы избирательных участков. Выяснилось, что в Таразе и ряде районов не все участки обеспечены Интернетом, камерами видеонаблюдения, пандусами.

    «Если в областном центре избирательные участки не готовы стопроцентно, то как быть районам? По всем трем пунктам отстает Кордайский район. Не радует ситуация и в Шуском, Рыскуловском районах. В кратчайшие сроки нужно все эти упущения исключить, также уделить особое внимание обеспечению избирательных прав жамбылцев с ограниченными возможностями», - поручил глава региона.

    Исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нейля Муликова сообщила, что сейчас идет проверка избирательных участков на предмет соблюдения санитарных норм.

    «Карантинные ограничения не должны помешать гражданам реализовать гарантированное Конституцией страны избирательное право. Тем не менее, и избиратели, и члены комиссии, и наблюдатели должны неукоснительно соблюдать санитарные нормы. Для этого в участках надо создать необходимые условия», - сказал аким области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Выборы-2021
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