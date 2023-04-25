Подготовка к внедрению вакцинации против ВПЧ начнется в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Концепцией развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года предусмотрено внедрение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В текущем году планируется начать подготовительную работу по внедрению вакцинации против ВПЧ.

В этой связи в Астане состоялись совместное техническое совещание Консультативной комиссии по иммунизации населения РК и заседание республиканской рабочей группы по внедрению вакцины против ВПЧ с участием специалистов в предметной области.

Участники рассмотрели проект плана внедрения вакцины против ВПЧ, разобрали опыт различных стран, обсудили современные тенденции при внедрении вакцины против ВПЧ.

Отдельно разбирали предварительную стратегию коммуникации, направленной на целевую аудиторию.

По итогам мероприятия разработаны рекомендации, на основании которых будет доработан проект плана внедрения вакцины против ВПЧ.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о том, Министерством на сегодняшний день разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы. В этом плане предусмотрено внедрение вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека) и проведение профилактики от раковых заболеваний, эта работа будет проводиться с согласия родителей.



