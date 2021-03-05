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    Подготовка к паводку: в ВКО взрывают лед на реках

    5 Марта 2021, 15:42

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане активно проходят тактико-специальные тренировки в рамках Республиканско-командных учений «Көктем-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По очередной легенде в городе Шемонаиха произошло интенсивное таяние обильного снежного покрова, образовались заторы ледовых масс на реке Уба в районе автомобильного моста. В результате подтопило 30 домов, хозяйственные постройки и приусадебные участки по улице Набережная.

    Прибывшие сотрудники ПЧ-28 на автомобиле высокой проходимости «КУНГ» провели спасательные работы и эвакуационные мероприятия. Местными исполнительными органами проведено развертывание эвакуационного пункта и организация питания населения.

    Для эвакуации скота и имущества граждан задействована техника индивидуальных предпринимателей. Для проведения работ по восстановлению и укреплению размытой дамбы, вывоза снега с улиц и очистки арыков организована работа сил и средств объектов хозяйствования и служб постоянной и повышенной готовности.

    В рамках республиканских учений в Восточном Казахстане сегодня гремели взрывы. На реке Уба подрывали лёд. Таким образом, местные власти и спасатели устраняют русло от заторов, которые весной становятся причиной подтоплений.

    С раннего утра ответственные службы начали закладку зарядов. Традиционно взрывать лед начали выше по течению. Лед на данном участке составляет порядка 52 сантиметров. Взрывать лед на Убе в этом году решили заблаговременно, вот уже почти две недели в регионе стоит переменчивая погода. Только рядом с автомобильным мостом в Шемонаихе во льду сделали 140 лунок.

    По области участков 18, где требуется проведение взрывных работ по дроблению льда. В ближайшие дни аналогичные работы проведут в Шемонаихинском и Бородулихинском районах, где общая площадь дробления составляет более 17 000 кв. м.

    Также ведется очистка мостов и водопропускных труб, вывезено 366 тысяч кубометров снега. Заготовлено 87 тысяч штук мешкотары, 15 тысяч тонн инертных материалов, 373 тонны ГСМ.

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    Восточно-Казахстанская область Безопасность Паводок МЧС
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