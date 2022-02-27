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    Подготовка к паводку: 313 тысяч кубометров снега вывезли из Акмолинской области

    27 Февраля 2022, 02:05

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области исполнение мероприятий Дорожной карты и других планов позволило полностью снять угрозу подтопления 20 населенных пунктов и минимизировать в 80 из тех, что подвержены воздействию паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления внутренней политики региона, в Акмолинской области усиленно готовятся к приходу весеннего половодья. Чтобы стихия не настигла населенные пункты, в регионе делается все возможное - начиная от уборки снега и заканчивая строительством дамб.

    Для предотвращения паводка с лета прошлого года в области проводились мероприятия по инженерной защите населенных пунктов от паводковых угроз в 14 районах и городе Кокшетау. Это такие мероприятия, как: обустройство, расширение и углубление водоотводных каналов, очистке 22 тысяч русел рек, очистка более 27 км водоотводного канала, укрепление и наращивание имеющихся обвалований и ремонт более 10 км дамб, возведение обвалования, обустройство 20 единиц водопропускных сооружений.

    Активно ведется вывоз снега из населенных пунктов. Уже вывезено 313 тысяч кубометров снега.

    По словам заместителя руководителя ДЧС Акмолинской области Каната Доспаева, в зависимости от погоды сохраняется уровень угрозы подтопления в некоторых населенных пунктах.

    «Исполнение мероприятий Дорожной карты и других планов позволили снять полностью угрозу подтопления 20 населенных пунктов и минимизировать в 80 из тех, что подвержены воздействию паводковых проявлений», - рассказал К. Доспаев.

    Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки готовы 2598 человек, 1067 единиц техники, 248 мотопомб, 12 мотолодок и 35 плавсредств.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Паводок ДЧС
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