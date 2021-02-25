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    Подготовка к паводковому периоду продолжается в Карагандинской области

    25 Февраля 2021, 14:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В целях подготовки региона к предстоящему паводку 2021 года заместителем акима Карагандинской области Ермеком Алпысовым совместно с начальником ДЧС Муратом Катпановым произведен объезд сёл Чкалово и Садовое Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Также руководители посетили гидроузел Самаркандского водохранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе объезда совершен осмотр проведенных в 2020 году инженерных работ, проверено состояние защитных валов, наличие материально-технических средств (ГСМ, мешкотары, инертных материалов). Также оценены итоги работ по вывозу снега, очистке водопропускных труб, и другие мероприятия Плана по защите населения, территории и хозяйствующих субъектов области от паводковых вод в 2021 году.

    В Бухар-Жырауском районе в летне-осенний период прошлого года проведен большой объем работы по подготовке к паводковому периоду 2021 года.

    «В селе Жастлек возведен защитный вал протяженностью 400 метров, в селе Петровка - 55 метров. Проведено укрепление существующего вала в селе Сарытобе протяженностью 75 метров. В поселке Ботакара проведены работы по устройству арыков протяженностью 240 метров. В селе Кокпекты проведены работы по углублению канала протяженностью 150 метров. В селе Новостройка возведен защитный вал протяжностью 1500 метров. В селе Асыл возведен вал протяженностью 550 метров, в с.Каражал - 150 метров. В поселке им. Г. Мустафина проведены работы по очистке канала протяженностью 1100 метров. Также проведены работы по очистке арыков общей протяженностью 2700 метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Готовность района планируется проверить в ходе проведения республиканских учений «Коктем-2021» с 4-5 марта. Работы по подготовке к паводковому периоду ведутся и находятся на постоянном контроле.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Паводок
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