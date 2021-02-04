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    Подготовка к паводкам: вовремя вывезти снег и проверить гидросооружения поручил Женис Касымбек

    4 Февраля 2021, 18:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начались объезды паводкоопасных сёл. Специалисты замеряют глубину промерзания грунта в верховьях рек. Определять опасные участки будут с помощью космомониторинга, передает МИА «Казинформ».

    О подготовке к паводкам рассказали на заседании региональной комиссии по ЧС.

    «В области в рамках республиканской Дорожной карты реализуется комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз. Имеется областной план инженерных работ. За три года реализовано 69 мероприятий по возведению защитных валов, устройству водопропускных труб, санации русел рек Сокур и Токырауын. В этом году продолжится санация реки Шерубай-Нуры. В Дорожную карту на 2021-2023 годы включено 23 мероприятия», - доложил начальник ДЧС Мурат Катпанов.

    Он отчитался о работе за прошлый год. В 33 сёлах и посёлках возвели и укрепили защитные дамбы и валы. Было построено и отремонтировано 9,1 км водоотводных каналов. На ремонт гидросооружений затратили свыше 970 млн тенге.

    Глава ведомства сообщил, что в январе сотрудники ДЧС и Казгидромета совершили первый объезд по снегомерным маршрутам верховьев рек Нуры и Шерубай-Нуры. По его словам, прогнозы по весеннему паводку пока давать рано - ситуация станет очевиднее в начале марта.

    Разработан областной план по защите от паводковых вод. ДЧС заключил договоры на услуги космомониторинга снежного покрова и проведение взрывных работ на реках области. С 1 марта дорожные службы должны приступить к очистке водопропускных труб и мостов.

    Заявлено, что график и объёмы сброса из крупных водохранилищ будут регулировать в ручном режиме.

    На заседании комиссии также обсудили план модернизации систем оповещения.

    Аким области Женис Касымбек дал ряд поручений.

    «Акимы городов и районов, необходимо оперативно вывозить снег - предусматривайте средства, привлекайте предприятия и активизируйте эту работу. Следует держать на особом контроле водохозяйственные сооружения. Особое внимание уделяйте подготовке водохранилищ, организации своевременного режима сброса воды», - отметил глава региона.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Паводок
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