Подготовка к паводкам: 95 населенных пунктов Костанайской области в зоне риска

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В регионе началась подготовка к паводковому сезону. Подвержены подтоплению 95 населённых пунктов Костанайской области. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области полковник гражданской защиты Биржан Каримов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится 95 населенных пунктов области. Это более 2 тысяч домов и более 8 тысяч человек. Взято на учёт 107 участков автомобильных дорог, где возможны переливы»,- сообщил Б. Каримов.

В рамках подготовки к паводковому сезону в области разработана Дорожная карта на 2021-2023 годы, где запланирована реализация 6 мероприятий. Так, уже в этом году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и восстановление двух гидротехнических сооружений (ГТС), очистку русел рек, строительство ливневых канализаций, обустройство обводных и водопропускных каналов. На это планируется направить из госбюджета более 17 млн тенге.

На случай, если паводки все же настигнут регионы области акиматами подготовлены запасы в объеме более 162,9 тонны ГСМ, более 9 тысяч тонн инертных материалов, более 52 тысячи мешков, заключены 66 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению.

При таком сценарии также уже подготовлены 192 пункта временного размещения населения с вместимостью более 14 тысяч человек. Предусмотрены и места для отгона домашних животных.

«В чрезвычайном резерве и резерве на неотложные затраты акиматами заложено 814 млн 330 тысяч тенге. На случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств департамента общей численностью 173 человека личного состава, 60 единиц техники, 19 единиц плавсредств, 78 мотопомп»,- добавил Б. Каримов.

В ближайшее время департаментом планируется облёт территорий области и взрывные работы в 7 районах.