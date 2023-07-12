Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Подготовка к отопительному сезону: пойдут ли казахстанские министры в отпуск

    12 Июля 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках подготовки к отопительному сезону министры энергетики и национальной экономики РК не планируют уходить в отпуск этим летом. Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уже согласовал свой отпуск с Премьер-Министром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вопрос об отпуске министрам задавали журналисты в кулуарах Правительства РК после того, как Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к сотрудникам акимата Астаны.

    «Сотрудники акимата, особенно руководство, этим летом не должны уходить в отпуск. Задачи ставятся. Если вы сейчас уйдете в отпуск на 2-3 недели, считайте, что это саботаж. Работы много. День и ночь надо работать», - сказал Токаев на совещании по вопросам развития Астаны, которое прошло вчера.

    Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в этому году он в отпуск не собирается, как и в прошлом году.

    «Я тоже пока, наверное, не собираюсь в отпуск. Какой-то график будет правительственный утвержден, соответствующий», - добавил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

    Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, отвечая на вопрос подчеркнул, что поручение Президента касалось именно аппарата акима Астаны.

    «В отпуск в целом по плану собираюсь, согласовано с Премьер-Министром. К отопительному сезону центральный государственный орган – конкретно Министерство индустрии и инфраструктурного развития – всю необходимую работу для подготовки сделало», - уточнил он.

    Ранее Премьер-Министр Алихан Смаилов заявил, что ни один регион не должен допустить срыва отопительного сезона, а также крупных аварий.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК МИИР РК Минэнерго РК Миннацэкономики Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские питомники нуждаются в грамотных агрономах - мнение экспертов
    Полностью запретить вейпы хотят в Казахстане
    Единый реестр товаров отечественного производства предлагают ввести в РК
    Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте